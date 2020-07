Marcel Vela, la bilanțul semestrial al Poliției: Un nivel mai scazut al infracționalitații decat anul trecut

Ministrul de interne, Marcel Vela, a declarat vineri, cu ocazia prezentării rezultatelor obţinute în primul semestru al acestui an de către structurile operative ale Poliţiei Române şi Poliţiei de Frontieră, că s-a înregistrat un nivel mai scăzut de infracţionalitate faţă de perioada similară din anul anterior. “Pe lângă activitatea pe care o desfăşurăm în combaterea […] The post Marcel Vela, la bilanțul semestrial al Poliției: Un nivel mai scăzut al infracționalității decât anul trecut appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.