Marcel Vela, mesaj direct pentru INTERLOPII care au anunțat ca incep RAZBOIUL: 'Vor avea o surpriza neplacuta cand vor intra in Romania cu idei nastrușnice'

Liderul clanului Duduianu a fost ucis, în noaptea de luni spre marți, într-o încăierare cu săbii, cu peste 20 de persoane, în Sectorul 6. Interlopii din clan, dar și prietenii lor, au jurat răzbunare, iar mai mulți indivizi au anunțat că vor să vină în România să facă dreptate, pentru moartea celui supranumit ”Emi Pian”.

Marcel Vela spune că situația este sub control, iar interlopii vor avea parte de ”surprize neplăcute”, dacă vor să revină în România cu gânduri războinice.

”Totul este sub control, toate rețelele de interlopi sunt sub monitorizare. Cel care este bănuit că a făcut această crimă este sub pază, celelalte persoane au fost duse la audieri, procurorul lucrează, totul este sub control. Inclusiv cei care amenință că vor veni din Europa în România și vor face nu știu ce, vor avea o surpriză neplăcută când vor intra în România și vor avea asemenea idei năstrușnice.”, a declarat Marcel Vela, la România TV.