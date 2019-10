Marcel Vela, ministrul propus la Interne, va demara ancheta pentru analiza sistemului SMURD

Senatorul Marcel Vela, propus de PNL sa fie ministru de Interne în guvernul Ludovic Orban, a anunțat, la audierea sa în comisiile parlamentare de specialitate, că va face o analiză cu privire la Departamentul pentru Situații de Urgență condus de secretarul de stat Raed Arafat, pentru a lua cea mai bună decizie. Întrebat fiind dacă The post Marcel Vela, ministrul propus la Interne, va demara anchetă pentru analiza sistemului SMURD appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.