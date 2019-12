Marcel Vela (PNL): Ne-am asumat sa oprim dezastrul PSD

Preşedintele PNL Caraş-Severin, Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, a declarat că actualul guvern şi-a asumat să oprească "dezastrul PSD" şi să repare cât mai multe "situaţii generate iresponsabil de fosta guvernare". "Dincolo de faptul că ne-am asumat această guvernare, am avut curajul să ne implicăm într-un moment care nu a fost nici uşor, nici simplu, putem spune că am acţionat responsabil şi eficient pentru a remedia cât mai multe dintre problemele economice, sociale, în domeniul justiţiei, pe politică externă, pe politică internă, lăsate moştenire de către fosta guvernare PSD. (...) Este o realitate arătată în cifre. Ne-am asumat să oprim dezastrul PSD şi să reparăm cât mai multe situaţii generate iresponsabil de fosta guvernare. Nu cred că cineva poate să conteste vreo decizie a Guvernului Orban, în condiţiile în care PSD şi-a bătut joc de şansa de dezvoltare a României", a declarat, la Reşiţa, într-o conferinţă de presă, Marcel Vela. Potrivit acestuia, obiectivul actualului guvern este de a readuce normalitatea în activitatea guvernamentală, fapt pentru care s-a lucrat pe mai multe planuri, luându-se măsuri în toate domeniile în care activează. Vela a afirmat că au fost luate măsuri pentru corectarea problemelor cu care se confruntă România şi pentru promovarea măsurilor manageriale sau a actelor normative care să regleze ceea ce se întâmplă în viitor, începând cu 2020. "O altă măsură de care am fost acuzaţi de zona social-democrată se referă la eliminarea supra-accizei la carburanţi şi a supraimpozitării la contractele part-time. (...) În agricultură, un sector cu o importantă contribuţie în PIB, s-a finalizat plata avansului către fermieri pentru 2019, în sumă de 1,3 miliarde euro, şi s-au demarat plăţile finale. În curând se va finaliza şi actul normativ privind sprijinul cuplat, zootehnic şi vegetal pentru 2019 ce va fi plătit din bani europeni", a precizat Marcel Vela. Ministrul a vorbit şi de alte măsuri, în domeniul politicilor pentru mediu, în ceea ce priveşte examenul de rezidenţiat, asigurarea fondurilor necesare pensiilor, persoanelor cu handicap şi însoţitorilor acestora, micşorarea numărului ministerelor, de la 26 la 16, urmând ca acest proces să continue în ceea ce priveşte agenţiile şi ministerele, debirocratizarea acestora, dar şi o creştere a absorbţiei fondurilor europene. AGERPRES/(AS - autor: Paula Neamţu, editor: Mihai Simionescu, editor online: Andreea Lăzăroiu)