Marcel Vela (PNL): Solicit public noului ministru interimar, Mihai Fifor, desecretizarea intregului Raport MAI cu privire la mitingul din 10 august 2018

Liberalii cer desecretizarea întregului Raport al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) cu privire la violențele din 10 iunie 2018. Apelul este semnat de senatorul PNL, Marcel Vela, secretar al Biroului Permanent al Senatului:

”Acum un an, dupa mitingul din 10 august 2018, am încercat să aflu, în calitate de Președinte al Comisiei de specialitate din Senat, cine au fost cei care au produs diversiunile din Piața Victoriei, soldate cu violențele interlopilor și a huliganilor din galeriile de fotbal împotriva jandarmilor, cât și a jandarmilor împotriva cetățenilor pașnici. Am realizat că am avut de-a face cu o diversiune care a pus într-o lumină negativă diaspora și întreaga Românie.

Carmen Dan a refuzat desecretizarea Raportului legat de derularea evenimentelor ‪din 10 august primit la Comisia de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională din Senat cu regim de document clasificat.

Înainte de încercarea de a o audia în luna septembrie 2018, Partidul Social Democrat a mutat abuziv și în graba comisia de la PNL la PSD, cu ajutorul voturilor ALDE și UDMR, iar Carmen Dan a rămas în fruntea MAI, a secretizat și îngropat în continuare manipulările ‪din 10 august.

Solicit public noului ministru interimar, Mihai Fifor, desecretizarea întregului Raport MAI cu privire la mitingul din 10 august 2018, pentru a se afla măcar acum adevarul, la un an de la protestele din Piața Victoriei.

Fiind secretizat, nu pot să dau detalii din el, dar după desecretizare, opinia publică va realiza cine a fost în spatele acestor manipulări care au aruncat o pată urată pe imaginea României.

Pot să-i spun, însă, colegial, senatorului Mihai Fifor că singurele informații secrete sunt numele și funcțiile unor ofițeri, ce pot fi blurate înainte de desecretizare și că, oricum, Raportul va fi făcut public de un viitor ministru liberal.

Este în interesul MAI, a Jandarmeriei și chiar a PSD să aflăm vinovații din 10 August 2018 și pe toți cei care au greșit ori au compromis intenționat un protest pașnic și democratic.

Doar așa, o pagină neagră din istoria democrației din România nu se va mai repeta și în viitor!”, susține senatorul PNL pe pagina sa de Facebook.