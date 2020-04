Marcel Vela spune ca se va da o ordonanta pentru navigatori si pentru cei care au gradini si case la tara

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat, aseară, în Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nădlac I, că urmează să se reglementeze situaţia navigatorilor care transportă mărfuri şi trebuie să iasă din România, exact ca în cazul şoferilor de camioane.



"În noua ordonanţă ar trebui să reglăm unele lucruri cu privire la posibilitatea de a ieşi din aceste restricţii navigatorii, de exemplu cei care atunci când se duc cu marfă, cu şlepul, cu nava într-o ţară în amonte pe Dunăre, ei rămân pe vapor, nu sunt sub riscul că ar fi contaminaţi într-o ţară într-o zonă roşie. În această situaţie cred că, şi am discutat cu colegii, ar trebui să intre în aceeaşi categorie de excepţie ca şi şoferii de camioane", a spus Vela.



Ministrul a adăugat că şi agricultorilor trebuie să li se ofere posibilitatea de a trece frontiera româno-bulgară.



"Să poată avea aceleaşi posibilităţi şi excepţii ca şi lucrătorii de pe zona graniţei de vest, unde şi cetăţenii maghiari şi români pot trece dintr-o parte în alta, pe o anumită distanţă, să execute lucrări agricole sau alte activităţi economice", a afirmat ministrul.



El a mai precizat că a văzut „o interpretare a faptului că unii sunt opriţi atunci când merg la munci agricole”.



"În ordonanţă este prevăzută posibilitatea de a merge să îţi lucrezi pământul. Intenţionat nu am pus distanţa, pentru că poate locui cineva în oraş şi să aibă terenul la 50 de kilometri, la 30 de kilometri, nu puteam impune distanţa riguroasă de 2 kilometri, 30 sau 100, pentru că poate sunt proprietari în Bucureşti care au terenul agricol la 200 kilometri distanţă. Aşadar, activitatea în agricultură, munca în grădină, în loturile de teren, în tot ce ţine de o plantaţie pomicolă sau exploataţie agricolă, toate acestea sunt permise", a spus Vela, potrivit Agerpres.



Sursa foto: Arhivă ZIUA de Constanta