Marcel Vela: Sunt un umil ministru trecator prin aceasta functie, institutia MAI trebuie sa ramana o institutie de elita“

Ce înseamnă pentru voi o știre pozitivă?



Încep eu.



Pentru mine, o știre pozitivă înseamnă o știre care poate inspira, care poate schimba starea noastră în bine chiar și pentru câteva secunde.



Știu, de multe ori, știrea pozitivă nu are atât de multă priză la public, dar, poate ce o să găsiți în rândurile de mai jos o să vă facă ziua mai frumoasă.



Săptămâna ce tocmai s-a încheiat, mi-a oferit onoarea de a mă înclina cu mulțumiri în fața colegilor mei din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care au depășit granițele atribuțiilor de serviciu și au ieșit din tiparul profesional făcând acte demne de tot respectul și admirația noastră.



M-am bucurat că am avut ocazia și șansa să cunosc polițiști, jandarmi, pompieri, oameni minunați pentru care nu este vorba doar despre un job, ci este vorba despre vocație!



Acești eroi, fie că vorbim despre polițiști, jandarmi, pompieri, cadre medicale, militari, merită din plin toată aprecierea noastră!

Dacă nu ar fi fost atât de prezenți și activi, devotați și dedicați meseriei pe care o au, cu siguranță am fi resimțit mai dur efectele provocate de acest inamic invizibil și atât de agresiv.



Patriotismul nu este doar un cuvânt, ci este o stare! Sănătatea, această bucurie a vieții de care trebuie să avem grijă, se datorează și dumneavoastră, dragi colegi!



Împărtășesc cu dumneavoastră de această dată doar patru momente (ar fi un text prea lung să le enumăr pe toate) dar cândva, într-o altă ocazie o voi face.



Ouăle roșii sunt un simbol al Paștelui, ele poartă un mesaj spiritual, o doză a credinței și au fost un simbol al încrederii într-un altfel de viitor, departe de această pandemie. Ne-au făcut să privim cu optimism și să ne gândim că o să trecem cu bine și peste această încercare.



Colegii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Arad au vopsit și au donat ouă roșii unor persoane aflate într-un centru de carantină.



Prin gestul lor au dus mai departe speranța.



Vă mulțumesc!



Colegii din cadrul ISU Suceava si ISU Bistrița Năsăud au asistat la nașterea unui băiețel perfect sănătos din localitatea suceveana Siminicea.



Felicitări băieți! Felicitări Lucian, Tudor și Ciprian!



Noi luptăm împotriva morții și voi ați făcut un gest extraordinar, aducând pe lume o viață.



Un gest de o noblețe incredibilă vine și din partea colegei noastre Mihaela, din cadrul ITPF Timișoara. Ea a dus alimente tradiționale de Paște copiilor dintr-un orfelinat din Arad care se afla în carantină.



Mii de mulțumiri! Cuvintele sunt puține pentru a descrie un astfel de gest.



Colegele noastre, Ramona și Lăcrămioara, din cadrul IPJ Bacău, au făcut cozonaci pe care i-au dăruit bătrânilor singuri din comuna Sărata.Ne faceți cinste! Vă mulțumim! Nu există suficiente cuvinte de mulțumire pentru gestul vostru.



În încheierea acestui mesaj lung, am un singur lucru de spus:



Eu sunt un umil ministru, trecător prin această funcție, dar instituția Ministerului Afacerilor Interne trebuie să rămână o instituție de elită, indiferent de cum se numește ministrul, secretarii de stat, inspectorii generali, inspectorii sefi, directorii etc.



Cu multă speranță în viitor și în dumneavoastră, urez astăzi La Mulți Ani de Ziua Naţională a Tineretului tuturor tinerilor.



Viitorul este al vostru!, este postarea de pe pagina de Facebook a lui Marcel Vela.