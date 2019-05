Marcello Lippi se intoarce la nationala Chinei

Marcello Lippi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tehnicianul Marcello Lippi revine la conducerea nationalei Chinei, la patru luni de la despartirea de reprezentativa chineza, a anuntat federatia de la Beijing, potrivit presei internationale. “Antrenorul italian Marcello Lippi a devenit antrenorul principal al echipei nationale masculine a Chinei”, se arata intr-un comunicat al forului. Cititi si va cruciti! Iata topul celor mai bine platiti fotbalisti în 2017-2018 Lippi isi va prelua indatoririle in iunie si are ca obiectiv calificarea la Cupa Mondiala din Qatar. “Dupa ce Marcello Lippi a preluat conducerea nationalei (in 2016), echipa a aratat o stare de spirit pozitiva, progres si spirit de lupta la meciuri. Suntem convinsi ...