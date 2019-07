Mare atentie! Ce inseamna atunci cand gasesti o sticla de plastic bagata la roata masinii, ca in poza! E posibil sa fii intr-un mare pericol

Oamenii cu rele intentii sunt din ce in ce mai inventivi, iar ultima lor tehnica in materie de furt al automobilelor depaseste orice imaginatie.

Mai nou, acestia obisnuiesc sa plaseze cate o sticla de plastic de 0.5 litri intre roata si caroseria masinii. Motivul este unul foarte simplu.

Cei mai multi dintre soferi nu verifica rotile masinii inainte de plecare. In momentul in care va fi pus in miscare, autoturismul va produce o serie de zgomote ciudate si destul de puternice din cauza sticlei.

In 90% din cazuri, soferii vor stationa, vor iesi fara sa ia cheia din contact si vor da o tura de masina pentru a vedea ce este in neregula.

Acesta este momentul in care hotii vor profita de neatentia victimei, vor urca rapid in autoturism si vor demara in tromba.

Asadar, mare atentie pe viitor! Sa nu uitati sa verificati masina inainte de a porni la drum, pentru a preveni eventualele situatii neplacute.

