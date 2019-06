Mare atentie cu cine va lasati copiii sa vorbeasca pe Facebook! O eleva minora a fost violata anal de doi ''prieteni'' de pe Facebook! Ce pedeapsa au primit tinerii

tanara violata google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un caz ingrozitor s-a produs la Iasi. Cum scria Cotidianul Buna Ziua Iasi, in septembrie 2018, o adolescenta in varsta de 16 ani a trecut prin momente de cosmar dupa ce tanarul care i-ar fi fost iubit a dus-o in casa unui prieten si a violat-o impreuna cu acesta. Cei doi tineri de 23 si 24 de ani si-au dat seama ca adolescenta este virgina si au pus la punct un plan nebunesc. Cei doi au silit-o sa intretina cate un raport sexual anal. Povestea incepuse in urma cu ceva timp, cand Denisa a inceput sa discute cu Cotovanu Bogdan pe . Cei doi ar fi devenit iubiti, insa intre ei nu s-ar fi consumat relatii intime. Denisa si Bogdan si-au dat intalnire in Pascani, in seara zilei de 26 august 2018. Cotova ...