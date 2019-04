Mare atentie! Greseala pe care nu trebuie sa o faci de Florii

duminica floriilor 2019 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Floriile reprezinta una dintre cele mai importante sarbatori la crestini si fac parte din cele 12 sarbatori anuale imparatesti. Aceasta mai este cunoscuta si sub numele de Duminica Stalparilor, sarbatoarea care vesteste Pastele si care comemoreaza intrarea lui Iisus in Ierusalim. Aceasta sarbatoare a fost mentionata prima data in secolul IV si descrie intrarea lui Iisus Hristos in Ierusalim si inconjurarea acestuia cu ramuri de maslin, frunze de palmier si flori. Deoarece este legata de invierea miraculoasa a lui Lazar din Betania, aceasta duminica ii pregateste pe credinciosii ortodocsi pentru bucuria Invierii lui Hristos, ce are loc duminica urmatoare. Intrarea lui Iisus in Ierusalim este po ...