Mare atentie! Iata boala care nu are simptome, dar face ravagii printre romani

O boala care nu are simptome acapareaza tot mai multi oameni din zonele sarace. E vorba de hepatita C. Pentru a depista bolnavii, autoritatile ar trebui sa testeze toata lumea din aceste zone. O astfel de campanie a inceput in Bucuresti, in cartierele Rahova si Ferentari. Rezultatele sunt ingrijoratoare: un sfert dintre persoanele carora li s-au facut analize sunt infectate cu virusul hepatitei C. Hepatita C este o boala care se trateaza, cu conditia sa fie depistata. Pentru ca nu doare si nici alte simptome care sa ingijoreze nu are, multi oameni cred ca sunt sanatosi, asa ca nu fac analize. Virusul se transmite in special prin sange. Marinela Debu, reprezentant al unei asociatii de pacienti: Nu vom putea s ...