Mare atentie, ieseni! Viata nu este o gluma! Urgentele ''inchipuite'' pun viata in pericol altor cetateni! Iata ce a facut un tanar din Iasi

Urgentele medicale nu trebuie tratate in gluma de catre pacienti, personalul UPU trage un semnal de alarma referitor la urgentele 'inchipuite' si afirma ca, din cauza lor, alti ieseni pot suferi. Socant! De ce a sunat un pusti la 112 abia dupa aproape trei ore ca sa anunte ca sora lui s-a inecat? Motivul este halucinant! "A vazut cum se duce la fund" Este si cazul unui barbat in varsta de 29 de ani care a sunat la numarul unic de urgenta 112, afirmand ca este lovit, ca sangereaza si are o trauma craniana. La fata locului s-a deplasat de urgenta un echipaj medical SMURD si a preluat pacinetul, ducandu-l la terapie intesiva. Medicul de garda avea inca 30 de pacienti care necesitau atentie de ...