Mare atentie! Restrictii de circulatie pe mai multe strazi din Iasi pentru inlocuirea retelei de gaz

Incepand de astazi, 06.05.2019, se demareaza lucrarile de inlocuire a conductei de gaz si a bransamentelor de pe mai multe strazi din Iasi, motiv pentru care se vor impune restrictii de circulatie. Concret, este vorba despre urmatoarele strazi din municipiul Iasi: Spital Pascanu, Walter Maracineanu, Spancioc, Stroici, Emil Racovita, Dragos Voda, precum si strada Jelea. Lucrarile sunt realizate conform autorizatiei de construire nr. 608/ 12.06.2018 de catre SC CORSEM IMPEX SRL, societate ce lurcreaza in parteneriat cu SC DELGAZ GRID SA (E.ON Romania). Programul de lucru va fi in intervalul orar 8.00-18.00, urmand ca dupa ora 18.00 circulatia sa nu mai fie restrictionata. "Tin sa mentionez c ...