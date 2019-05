Mare atentie! Restrictii pe mai multe strazi din Iasi! Iesenii trebuie sa ocoleasca aceste zone in urmatoarele zile

Iasi restrictii de circulatie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In perioada 8 – 12 mai, Iasul va fi gazda unei serii de evenimente organizate in spatiul public care vor conduce la aglomerarea traficului auto in mai multe zone ale municipiului, dar si la introducerea unor masuri de restrictionare si deviere a traficului. Astfel, Festivalul studentesc FEstudIS va debuta astazi, 8 mai, cu o parada a studentilor si un concert de muzica organizat in fata Casei de Cultura a Studentilor. Parada studentilor se va desfasura pe mai multe trasee dupa cum urmeaza: Mesajul edilului Mihai Chirica despre mitingul PSD din Piata Unirii. Masuri sporite de securitate la ora 18.00 se va pleca din fata Corpului A al Universitatii ”A. I. Cuza” pe tras ...