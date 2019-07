mare maestru international de sah prins trisand ca ultimul tepar de alba neagra google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Nu numai somnul ratiunii naste monstri, ci si foamea de glorie, faima sau avere, in special atunci cand vine vorba de sport, in care regulile competitiei ar trebui sa fie unanim respectate de toti participantii la intrecere, iar cel mai bun ar trebui sa castige. Dar desi se vorbeste foarte mult de fair-play, exista numeroase cazuri in care se triseaza, prin doping, prin aranjarea rezultatelor finale, pentru ca sportul a devenit o alta fabrica de facut bani... Marele maestru international Igors Rausis a fost unul dintre cei mai interesanti participanti la turneul de sah ce s-a desfasurat in urma cu cateva zile la Stasbourg. Publicul am ...