Mare sarbatoare in calendarul ortodox. Multe femei ii poarta numele Sfintei mucenite Anastasia

Este mare sarbatoare in calendarul ortodox. Este pomenita Sfanta Mucenita Anastasia, una dintre cele mai importante figuri din seria sfintilor crestini. Foarte multe romance poarta acest nume, care semnifica inviere in limba greaca.

Mare sarbatoare astazi: Este celebrata Sfanta Anastasia Romana

Anastasia a trait in perioada in care crestinii erau prigoniti, iar imparatii erau pagani. A vietuit in timpul lui Deciu si Valerian (anii 249-260). De mica, Anastasia a crezut in Dumnezeu si i s-a incredintat intru totul Acestuia. A ramas orfana la o varsta frageda, de ambii parinti, si a fost crescuta de stareta unei manastiri de langa Romana, maica Sofia. Sfanta Anastasia era poftita de pagani, iar crestinii o remarcau pentru frumusetea si candoarea ei rapitoare.

Guvernatorul Probus a incercat sa o convinga pe Anastasia sa renunte la credinta ei crestina si sa se casatoreasca cu el, promitandu-i trai bun, lipsit de griji. Aceasta l-a refuzat si nu a vrut sa renunte la dragostea pentru Hristos, motiv pentru care acesta a supus-o torturilor. A fost gata sa moara pentru credinta ei, lucru care s-a si intamplat, caci la trecerea ei la cele vesnice si-a primit mucenicia.

Rugaciune catre Anastasia

A fost omorata prin decapitare, asa cum au pierit majoritatea sfintilor pentru credinta lor. Mana dreapta a moastelor Sfintei Anastasia Romana se gasesc la Manastirea Grigoriu, acolo unde sunt pastrate si gambele si talpa stanga a acesteia. Crestinii se pot bucura de puterea miraculoasa a acestei figuri luminoase a ortodoxiei spunand o rugaciune, in taina, catre ea.

