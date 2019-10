Marea actrita Tamara Buciuceanu Botez, in lacrimi pe scena! Artista de 89 de ani a fost omagiata la implinirea a 65 de ani de cariera

Artista de 89 de ani a fost omagiata la Teatrul Metropolis.

Marea actrita Tamara Buciuceanu Botez (89 de ani) a fost sarbatorita pe scena Teatrului Metropolis de colegi si prieteni, la implinirea 65 de ani de cariera. ”Sa stiti ca bucuria mea de astazi este ca nu m-ati uitat. (…) Mi-am facut meseria cu cel mai mare drag. Daca m-ati aplaudat 65 de ani, inseamna ca ati inteles ce am vrut sa spun pe scena”, a marturisit Tamara Buciuceanu-Botez.

Stefan Banica jr a avut si el un discurs emotionant la adresa marilor nostri actori. ”Ei trebuie aniversati si trebuie aplaudati si ridicati in slavi cat sunt in viata. Noi, romanii, avem acest senzational obicei de a face mare tam-tam dupa. Nu ma intereseaza dupa. Acum trebuie sa o facem, cat sunt in viata. Daca merita o statuie, fa-i o statuie”, a spus Stefan Banica.

La gala au fost prezenti regizorii Tudor Giurgiu, Felix Alexa si Lia Bugnar, actorii Ion Dichiseanu, Rodica Mandache, Adrian Titieni, Eugen Cristea, Cristina Deleanu, Marius Stanescu, Carmen Tanase, Virginia Rogin, Oana Sirbu, criticul de film Irina Margareta Nistor.

