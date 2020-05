Marea Britanie anunta in luna iunie noile conditii de calatorie

Marea Britanie a anuntat ca isi va definitiva la inceputul lunii viitoare planurile privind instituirea carantinei pentru persoanele venite din strainatate, aceasta masura urmand sa difere in functie de raspandirea noului Coronavirus in tara de provenienta a calatorilor, a declarat luni Ministrul britanic al Transporturilor, Grant Shapps, citat de Agentia Reuters.

Guvernul de la Londra a anuntat in urma cu doua saptamani intentia de a institui o perioada de 14 zile de carantina pentru majoritatea persoanelor revenite dintr-o calatorie internationala, pentru a preveni raspandirea noului Coronavirus in Marea Britanie. Inca de atunci, conducerea Aeroportului Heathrow din Londra, dar si alte insitutii, au sugerat Guvernului sa stabileasca asa numitele 'bule de calatorie'' pentru statele cu risc redus de infectare cu noul Coronavirus, astfel incat sa fie permisa circulatia persoanelor intre aceste tari si Regatul Unit. ''Trebuie, intr-adevar, sa analizam mai multe imbunatatiri, de exemplu ceva precum poduri aeriene care sa permita venirea in tara a persoanelor plecate din alte tari care au reusit sa atinga niveluri reduse de infectare cu Coronavirus'', a explicat oficialul britanic.

--

Speranta Anghel