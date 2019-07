Marea Britanie ar putea suferi o lovitura financiara grea, daca va iesi din UE fara acord

UK google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marea Britanie s-ar putea confrunta cu o nota de plata exorbitanta daca nu va reusi sa iasa din Uniunea Europeana cu un acord clar, care sa stabileasca exact termenii Brexit-ului. Potrivit unor lideri din administratia locala si oameni de afaceri, citati de The Telegraph, este vorba de peste 200 de miliarde de euro. Avertismentul a fost lansat de Coalitia Brexit - un grup in care se afla 29 de organizatii pro Brexit, printre care si Alianta Antreprenorilor Britanici, a Artistilor pentru Brexit si a Fermierilor pentru Marea Britanie. Intr-o scrisoare trimisa liderilor Partidului Conservator, Coalitia Brexit cere sustinerea unui premier care sa fie ”angajat fara echivoc” in actiunea de iesire a Marii B ...