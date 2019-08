Marea Britanie: Greta Thunberg a parasit tarmul Europei la bordul unui iaht de curse cu destinatia New York

Adolescenta suedeză Greta Thunberg a părăsit miercuri portul britanic Plymouth la bordul unei ambarcaţiuni cu pânze, începând o călătorie de traversare a Oceanului Atlantic pentru a participa la summitul ONU privind clima (23 septembrie, New York) şi la COP25 (2-14 decembrie, Chile), precum şi la protestele legate de climă planificate să aibă loc în perioada 20-27 septembrie în SUA, transmite dpa. 'Am pornit la drum! Părăsind Plymouth şi îndreptându-ne spre New York, 'a scris Greta pe Twitter. Greta Thunberg, în vârstă de 16 ani, care a refuzat să ia o cursă aeriană din cauza emisiilor de CO2 ale avioanelor, va călători la bordul iahtului de curse Malizia, condus de marinarii Boris Herrmann şi Pierre Casiraghi de Monaco. Adresându-se reporterilor cu puţin timp înainte ca iahtul să părăsească portul de agrement din Plymouth, ea a declarat că voiajul "va fi o provocare pentru toţi cei de la bord, la asta trebuie să vă aşteptaţi". Condiţiile pe iaht sunt spartane. Conform celor declarate de Herrmann, nu există toalete şi paturile suprapuse sunt înguste, asemănătoare unor tuburi. În timpul voiajului, adolescenta va consuma mâncăruri vegane uscate congelate şi ambalate în vacuum. Greta Thunberg nu a mai navigat până acum. Ea a declarat că nu poate prezice care va fi cea mai mare provocare în timpul călătoriei de două săptămâni şi a asigurat că nu se teme să aibă rău de mare. "Creşterea gradului de conştientizare în general, astfel încât oamenii să înceapă să îşi dea seama că suntem într-o situaţie de urgenţă", a spus ea despre ceea ce spera să fie principalul rezultat al călătoriei. "Să ştie care este contextul şi ce este necesar pentru a preveni cele mai grave consecinţe". "Dacă suficientă lume este conştientă, atunci vor începe să le pese de acest lucru şi vor crea un curent de opinie la nivel internaţional. Oamenii pot pune împreună presiune asupra persoanelor aflate la putere, astfel încât aceştia vor trebui să facă ceva", a spus ea. De asemenea, Greta Thunberg va vizita Canada şi Mexic înainte de a participa la conferinţa anuală a ONU privind schimbările climatice, găzduită de Chile în decembrie. Adolescenta, care şi-a luat un an sabatic după terminarea celor nouă clase obligatorii în luna iunie, i-a electrizat, prin activismul său, pe tinerii din mai multe ţări europene şi de pe alte continente de când a început protestul şcolar săptămânal în faţa parlamentului suedez în urmă cu un an. Iniţiativa sa a devenit astfel o mişcare globală. "La început, vocea mea nu s-a auzit deloc, a declarat ea la Plymouth."Dar am găsit o metodă care a făcut ca vocea mea să fie auzită...trebuie doar să fii creativ". Au existat şi persoane care i-au criticat mesajul şi îndemnul la acţiune."Întotdeauna vor exista oameni care nu înţeleg sau nu acceptă ce spune ştiinţa; îi ignor pur şi simplu". Tatăl ei Svante Thunberg şi cineastul Nathan Grossman se află, de asemenea, la bordul iahtului de curse de 18 metri lungime. Herrmann a declarat că percepe rolul său în călătoria lui Thunberg ca pe o mare responsabilitate. Toată energia electrică de la bordul Maliziei este generată de panouri solare şi turbine subacvatice. AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor online: Daniela Juncu)