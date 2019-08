Marea Britanie. Hoții din Londra au atacat un fost luptator MMA! Cum a reacționat acesta! Video

Mai multi indivizi cu glugi au atacat, la Londra, un fost luptator MMA pe strada in incercarea de a-si mulge ceasul Rolex de la mana. Raf Filiz, 46 de ani, a fost pus la pamant de cativa indivizi si lovit, insa barbatula rezistat in fata lor, iar acestia au fugit cu mana goala in cele din urma