Marea Britanie, in pragul unui nou lockdown (Presa internaționala)

Anglia ar putea intra într-un al doilea blocaj național în zilele următoare. Un consilier științific al guvernului britanic a avertizat sâmbătă că „pandemia e în revoltă” și urmează să fie anunțate măsuri de blocare pentru cel puțin o lună. Premierul britanic Boris Johnson ar putea anunța un nou blocaj pentru Anglia la o conferință de […] The post Marea Britanie, în pragul unui nou lockdown (Presa internațională) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.