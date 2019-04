Marea Britanie incaseaza o noua lovitura! Scotia isi cere independenta

Nicola Sturgeon google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O noua lovitura pentru Marea Britanie, de data aceasta din partea Scotiei. In cursul zilei de ieri, premierul Scotiei, Nicola Sturgeon, a spus ca tara sa trebuie sa organizeze un nou referendum privind independenta, referindu-se la independenta fata de Regatul Unit, despre care spune ca e prioritara inaintea alegerilor parlamentare din mai 2021. „O alegere intre Brexit si viitorul Scotiei ca natiune europeana independenta trebuie oferita in mandatul acestui parlament", a afirmat prim-ministrul, care s-a angajat sa pregateasca pana la sfarsitul lui 2019 legislatia necesara. Scotia face parte din Regatul Unit de peste trei secole. Cetatenii au respins independenta prin vot, c ...