Marea Britanie intra in lockdown pentru urmatoarele patru saptamani

Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a anuntat sambata, 31 octombrie, ca Regatul Unit va intra in carantina pentru urmatoarele patru saptamani. Restrictiile vor fi in vigoare pana la data de 2 decembrie. Magazinele non-esentiale si restaurantele vor fi inchise in aceasta perioada, a anuntat liderul de la Downing Street no.10.