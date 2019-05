Marea Britanie: Jeremy Hunt considera ca un Brexit fara acord ar insemna ''sinucidere politica''

Ministrul de externe britanic Jeremy Hunt a declarat că ar fi o ''sinucidere politică'' să se continue scenariul unui Brexit fără acord prin alegeri generale, adăugând că dacă va deveni preşedinte al Partidului Conservator şi, implicit, premier al Regatului Unit va încerca să obţină mai mult timp pentru a elabora un nou acord de retragere din Uniunea Europeană, transmite marţi Reuters. Hunt, care a anunţat că vizează conducerea Partidului Conservator, după ce premierul Theresa May a anunţat că va demisiona pe 7 iunie, a adăugat că un angajament de părăsire a Uniunii Europene la o anumită dată cu sau fără un acord ar fi blocată de parlamentari care se opun unui Brexit fără acord. ''A încerca să nu obţinem niciun acord prin alegeri generale nu este o soluţie; este sinucidere politică. Un acord diferit este, astfel, singura soluţie şi ceea ce voi căuta dacă ajung lider'', a scris Hunt în ediţia de marţi a cotidianului The Telegraph. La rândul său, actualul ministru al mediului, Michael Gove, care de asemenea şi-a anunţat intenţia de a deveni lider al conservatorilor, a anunţat ca gest de bunăvoinţă că va oferi o exceptare de la plata taxei aferente acordării cetăţeniei britanice pentru cetăţenii UE rezidenţa în Regatul Unit care vor fi eligibili pentru naturalizare. ''Michael Gove este gata să unească ţara. Garantarea drepturilor cetăţenilor UE aici în Regatul Unit printr-un sistem declarativ şi a face ofertă generoasă privind cetăţenia celor eligibili juridic la data referendumului reprezintă un prim pas în acea direcţie'', a declarat o sursă apropiată de Gove. Potrivit planului acestuia, taxa de 1.330 lire sterline ar urma să fie anulată pentru cei aproximativ 3 milioane de cetăţeni ai UE care ar putea fi eligibili pentru naturalizare în 2021 întrucât ei erau rezidenţi în Regatul Unit la data referendumului din iunie 2016. Pe de altă parte, ministrul britanic al locuinţelor Kit Malthouse, de asemenea candidat la şefia Partidului Conservator, a afirmat că doreşte un acord privind Brexitul, dar a precizat că ar trebui începute pregătirile pentru o ieşire fără acord a Regatului Unit din blocul comunitar. ''Noi nu dorim un Brexit fără acord, vrem un acord, dar vom fi pregătiţi pentru asta. Cred că o extindere (dincolo de 31 octombrie) ar fi extrem de dificilă. Trebuie ca la 31 octombrie să fim pregătiţi şi capabili să ieşim fără un acord dacă dorim; trebuie să avem unele discuţii deschise despre sectoarele care vor fi afectate '', a declarat Malthouse pentru BBC. Şefa executivului britanic Theresa May a anunţat vineri că va demisiona în data de 7 iunie, cedând astfel apelurilor venite din partea formaţiunii sale politice, Partidul Conservator, de a face loc unui nou lider care să încerce să depăşească impasul privind ieşirea Regatului Unit din Uniunea Europeană. AGERPRES/(AS - autor: Tudor Martalogu, editor: Gabriela Ionescu, editor online: Gabriela Badea)