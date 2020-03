Marea Britanie ”poate inversa tendinta in 12 saptamani” in lupta impotriva noului coronavirus, considera Johnson

Regatul Unit poate ”inversa tendinta in 12 saptamani” in lupta impotriva noului coronavirus, cu conditia ca recomandarile autoritatilor in vederea limitarii contactelor sa fie urmate, a anuntat premierul Boris Johnson, relateaza AFP.

”Putem inversa tendinta in 12 saptamani”, a apreciat seful Guvernului joi seara in timpul punctului sau de presa zilnic, la Downing Street.

Regatul Unit, care deplange 144 de morti, recomanda evitarea adunarilor si munca de acasa, insa fara sa recurga in acest stadiu la masuri constrangatoare. Scolile urmeaza sa fie inchise vineri.

Fara sa indeparteze masuri mai stricte vizand populatia, in contextul accelerarii raspandirii virusului, mai ales la Londra, Boris Johnson mizeaza de asemenea pe progrese stiintifice in dezvoltarea unui tratament.

”Progresam enorm in cunoasterea genetica a nucleului virusului” si in cerecetarea cu privire la tratamente eficiente, a subliniat el.

Teste in acest sens au inceput joi, asupra unui pacient britanic afectat de boala covid-19, a anuntat el, precizand ca cercetatorii britanici spera sa inceapa teste in vederea dezvoltarii unui vaccin ”in lunile urmatoare”.

Statele Unite au inceput deja teste clinice, au anuntat luni autoritatile sanitare americane.

Regatul Unit nu testeaza in mod sistematic, pentru moment, toti bolnavii si se concentreaza asupra celor mai grave cazuri, in pofida recomandarilor Organizatiei Mondiale a Sanaratii (OMS).

Statele Unite au inceput deja teste clinice, au anuntat luni autoritatile sanitare americane.

Regatul Unit nu testeaza in mod sistematic, pentru moment, toti bolnavii si se concentreaza asupra celor mai grave cazuri, in pofida recomandarilor Organizatiei Mondiale a Sanaratii (OMS).

Potrivit lui Boris Johnson, discutii sunt in curs in vederea cumpararii ”a sute de mii de teste” in vederea identificarii persoanelor care au fost atinse de boala si s-au vindecat, ceea ce ar putea, in opinia sa, ”schimba situatia”.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.