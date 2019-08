Marea Britanie se afla in pragul unei crize economice? Boris Johnson va chema Legislativul din vacanta

Marea Britanie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Peste 100 de parlamentari britanici i-au transmis, duminica, o scrisoare premierului Boris Johnson in care ii cer sa convoace imediat Legislativul de la Londra, aflat in acest moment in vacanta, afirmand ca Marea Britanie este "in pragul unei crize economice", informeaza The Independent. "Ne confruntam cu o situatie de urgenta nationala, iar Parlamentul trebuie sa fie rechemat acum, in august, si sa lucreze permanent pana pe 31 octombrie, astfel incat vocea poporului sa fie auzita si sa existe un control adecvat asupra Guvernului tau", se afirma in scrisoarea adresata premierului britanic. "Tara noastra este in pragul unei crize economice, in conditiile in care ne indreptam spre ...