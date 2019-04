Marea Britanie va avea candidați la europarlamentare: Se anunța un HAOS

Eurodeputatul PSD Gabriela Zoană a declarat că parlamentarii europeni au fost informați că Marea Britanie, în momentul acesta, are candidați la alegerile din 26 mai, dacă nu va fi ratificat Acordul Brexit negociat de Londra cu UE până pe 22 mai, potrivit mediafax.

"Am primit astăzi (joi-n.red.) un email prin care suntem anunțați că Marea Britanie va rămâne și va candida. Am vorbit mai devreme în ședința LIBE și am discutat chiar cu Claude Moraes, președintele Comisiei LIBE, care este din Marea Britanie, și mi-a spus că va candida la alegerile europarlamentare. Marea Britanie poate să părăsească UE înainte de 31 octombrie, dacă există un acord în acest sens. Dacă se va întâmpla acest lucru, vor pleca în prima lună după ratificarea acordului. Dacă Marea Britanie încă va fi membră UE la 23-26 mai 2019, și nu a ratificat acordul, până la 22 mai 2019, vor intra în alegerile pentru Parlamentul European. Dacă Marea Britanie ratează această obligație, vor părăsi UE la 1 iunie 2019. Eu vă spun că colegii mei din Marea Britanie au primit deja pe mail formularele pentru pregătirea dosarului de candidatură, stabilesc deja locurile pe listă și se pregătesc", a afirmat Gabriela Zoană.

În actuala legislatură europeană, Marea Britanie are 73 de mandate. Dintre acestea, UE a folosit un algoritm de calcul pentru a partaja 27 de locuri eligibile în Parlamentul European celorlalte state membre, conform eurodeputatului ALDE Renate Weber. În cazul ieșirii Marii Britanii din UE, Renate Weber a spus că restul de 46 de mandate vor fi redistribuite statelor care vor deveni membre în Uniune, pentru a păstra numărul total de 751 de locuri eligibile în Parlamentul European.

Eurodeputatul PSD Claudia Țapardel a declarat, că există un raport asumat de Parlamentul European, în cazul în care se va întâmpla Brexit până pe 22 mai, ca din cele 27 de mandate redistribuite celorlalte state membre UE, unul să revină României, ca astfel să ajungă numărul total de mandate al României la 33.

"Există un raport asumat de către Parlamentul European și de către Consiliu prin care aceste 27 de mandate ale Marii Britanii se vor redistribui între statele membre. Există o decizie în acest sens, care era corelată cu ieșirea Marii Britanii la 29 martie, numai că nu ne aflăm în această situație. Cred că în toate statele membre, cel târziu până la sfârșitul acestei luni se depun și listele de candidați pentru a fi înregistrate la nivel european. De anul trecut este decizia prin care s-au redistribuit cele 27 de mandate ale Marii Britanii. Automat, nemaicândidând la alegerile pentru PE se va rămâne pe acea logică a redistribuirii celor 27 de mandate, printre care și România va beneficia de unul. Nu vorbim de o rămânere, ci de o acceptare și de o asumare a retragerii din UE, pe baza căruia va decurge ulterior cu tot ceea ce înseamnă procedura de ieșire din UE. O rămânere a Marii Britanii în UE nu era posibilă decât în momentul în care exista un alt referendum în Marea Britanie și o decizie în acest sens", a explicat Claudia Țapardel.

Europarlamentarul ALDE Renate Weber a afirmat, că parlamentarii britanici se pregătesc pentru alegerile europarlamentare din 26 mai. În contextul în care cele 27 mandate ale Marii Britanii nu vor mai fi redistribuite, Weber susține că se creează "un haos".

"Conform deciziei luate ieri (miercuri-n.r.), în principiu, Marea Britranie trebuie să se prezinte la alegerile europarlamentare. Înseamnă că toate redistribuțiile făcute până acum se pierd. Sunt obligați, că altfel cum rămân în UE fără să candideze. Pe mine asta mă surpinde foarte mult, că au agreat o amânare până dincolo de alegeri, ori asta obligatoriu le impune să candidezi. Am vorbit la Bruxelles ieri (miercuri-n.r.) cu niște colegi europarlamentari care se pregăteau deja, adică unii s-au pregătit mai din timp, Irlanda, Scoția, cu liste. Acum inclusiv restul Marii Britanii, laburiștii, conservatorii, cred că se pregătesc. În principiu, tot ce s-a redistribuit, cele 27 de mandate pe care le aveau ei, am redistribuit o parte. Dar acum ar înseamna că acelea se pierd. Nu-mi dau seama cum s-ar face chestia asta, că știu că au fost rearanjate unele circumscripții electorale pe baza unor mandate. Dacă mă întrebați pe mine, e haos, și asta arată că ambele părți au mangeriat foarte prost acest proces", a declarat europarlamentarul ALDE.

Ea a mai afirmat că în situația unui Brexit după ce eurodeputații britanici și-au ocupat funcțiile, atunci acele locuri vor fi redistribuite la următoarele alegeri, ceea ce reprezintă, potrivit acesteia, "o lipsă de responsabilitate".

"Dacă candidații britanici la alegeri ajung pe locurile mandatate iar Marea Britanie va ieși, atunci locurile vor fi redistribuite la următoarele alegeri. Este o lipsă de responsabilitate, pentru că pierzi un număr de 40-42 de deputați europeni din alte state membre. Termenul de 31 octombrie pentru Brexit este cu revizuire în iunie, deci tot după alegeri. Oricum ai da-o, alegerile sunt între", a declarat europarlamentarul.

Weber susține că există un interes pentru evitarea Brexit.

"Singurul lucru care îmi trece prin minte este că de fapt se urmărește evitarea ieșirii Marii Britanii. Ei au nevoie de un alt referndum ca să poată să justifice opțiunea de a rămâne. Pentru un nou referedum e nevoie de o voință politică care nu s-a manifestat", a completat eurodeputatul ALDE.

Liderii Uniunii Europene şi premierul Marii Britanii, Theresa May, au acceptat joi amânarea Brexit până pe data de 31 octombrie 2019, a anunţat Donald Tusk, preşedintele Consiliului European, la finalul unui summit extraordinar al Consiliului European, care a fost marcat de divergenţe franco-germane.

Pe lângă amânarea Brexit până pe 31 octombrie, liderii europeni au stabilit o evaluare a situaţiei în luna iunie, pentru a determina dacă este cazul ca Marea Britanie să părăsească Uniunea Europeană chiar pe 30 iunie, data solicitată iniţial de premierul britanic Theresa May, informează surse diplomatice, citate de cotidianul The Guardian.