Marea Britanie va folosi echipamente Huawei in reteaua 5G

In ciuda criticilor si ingrijorarilor privind securitatea informatiilor, Marea Britanie a decis sa includa in reteaua 5G pe care o va construi echipamente produse de Huawei. Includerea echipamentelor 5G Huawei a fost decisa de Consiliul National de Securitate si are semnatura premierului Theresa May, care il conduce. Frans Timmermans: Marea Britanie ar trebui "sa se calmeze" si sa renunte la Brexit Conform documentului adoptat, echipamentele de comunicare produse de Huawei vor fi montate in zone neesentiale ale retelei 5G care urmeaza a fi construita. Decizia a atras numeroase critici din partea politicienilor dar si a specialistilor din Marea Britanie. Centrul Guvernamental de Comunicatii a av ...