Marea „confruntare” dintre Viorica Dancila si Klaus Iohannis va avea loc joi, la 22:30. Pe ce post TV poate fi urmarita

Starea natiei de joi va veni in fata telespectatorilor cu dezbaterea care a fost ceruta de toata lumea: cea dintre Viorica Dancila si Klaus Iohannis. Binenteles ca este vorba despre o sceneta in care Nuami Dinescu o va interpreta pe Viorica Dancila in timp ce Klaus Iohannis va fi interpretat de Florin Constantin, membru al grupului Distractis.

Dragos Patraru va fi moderatorul care va fi pus la grea incercare de catre cei doi. Telespectatorii nu trebuie sa rateze abordarea plina de umor a acestei dezbateri, in emisiunea Starea natiei, joi, de la ora 22.30, pe Prima TV.

Dragos Patraru mai spune: „Sigur ca e trist ceea ce se intampla la nivelul societatii, in aceste zile. Democratia a fost pusa la colt de politicieni. iar romanii aplauda punerea la colt a democratiei, ceea ce este mai mult decat ingrijorator. Asadar, ceea ce ar trebui sa fie doar amuzant este acum pentru noi si o forma de protest fata de anularea, pentru prima data dupa 30 de ani, a ideii de dezbatere electorala inainte de turul al doilea.

Noi continuam sa ne facem treaba, folosind uneltele umorului pentru a sanctiona derapajele, indiferent de zona din care provin ele, sustinand spiritul critic si combatand stereotipurile de gandire. Desigur, vom face toate astea cat timp vom mai fi lasati. Si vom rade de ei pana la capat.„

