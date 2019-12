Marea coruptie este noul comunism. In Romania avem o coruptie de tip rusesc, nu occidental Interviu

"Marea coruptie este noul comunism", aceasta este una dintre cele mai noi si mai interesante teorii lansate de expertii americani si subiectul ne intereseaza in mod deosebit, spune Iulian Fota, Romania avand o coruptie de tip rusesc, nu occidental, adica o coruptie in care putini fura mult, isi permit sa confiste partide si sa le foloseasca in propriul interes, cu efecte devastatoare pentru societate.