Marea epurare din micul ALDE

Sorin Rosca Stanescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Partidul condus de Calin Popescu Tariceanu nu si-a mai gasit energia necesara, pentru a incerca sa-i convinga pe putinii parlamentari care i-au mai ramas sa semneze motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila. Asa ca tot ce s-a mai intamplat ieri s-a redus la o epurare masiva. Personalitati importante ALDE au fost date afara din partid. In fruntea acestora, Catalin Harnagea, fost director al Serviciului de Informatii Externe sub regimul Emil Constantinescu, unul dintre cei mai fideli si mai constanti parteneri politici ai lui Calin Popescu Tariceanu. Ce efecte are aceasta epurare asupra bataliei pe care o duce Ludovic Orban in sensul obtinerii a 233 de semnaturi pe motiunea de cenzura aflata ...