Marea impacare in PSD! Viorica Dancila si Codrin Stefanescu, discutie intre patru ochi: 'Trebuie sa ne unim cu totii fortele'

După luni de zile în care a atacat-o în numeroase rânduri pe Viorica Dăncilă, Codrin Ştefănescu anunţă marea împăcare cu premierul, în urma unei discuţii între patru ochi.

"Astazi m-am intalnit cu Viorica Dancila. Am discutat cu presedintele PSD despre situatia partidului. Despre tradari, tradatori si complicitati. Am analizat impreuna care sunt adversarii PSD si care sunt posibilii aliati. Si am inteles amandoi ca suntem inconjurati de dusmani fara mila si lipsiti de scrupule. Fiecare dintre acestia dorind sa rupa PSD in bucatele. Sunt chiar ajutati sa faca asta. A fost o discutie intre patru ochi in care s-au tras multe concluzii. Cea mai importanta este aceea ca trebuie sa ne unim cu totii fortele. Acum, la greu!", scrie Codrin Ştefănescu pe Facebook.

Decizia fostului secretar general al PSD vine la o zi după ce SUA l-au interzis pe Liviu Dragnea pe teritoriul lor. Ştefănescu a susţinut în ultima perioadă că Dragnea este condamnat politic. După condamnarea lui Dragnea, Ştefănescu a fost înlăturat din fruntea PSD. Acesta a declarat chiar că în PSD ar exista o listă neagră cu persoane indezirabile. În replică, Dăncilă a declarat că Ştefănescu şi-a ratat cariera de scenarist.

