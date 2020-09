Marea inșelatorie a liberalilor fața de pensionari (PER)

Partidul Ecologist Român aduce in atenția publică problema aplicării legislației in vigoare asupra pensiilor romanilor, intr-un mod total netransparent. Ecologistii cer Guvernului explicații publice in acest sens.

„Prin neaplicarea Legii pensiilor 263/2010 care prevedea ca la fiecare 1 ianuarie sa se aplice indexarea anuala a pensiilor in plata cu rata inflatiei, Guvernul liberal a retinut ilegal in medie 1000 lei de la fiecare cetatean.

A explicat Ministrul Cîțu unde s-au dus acești bani? S-a suplimentat cumva bugetul cu cei 1 miliard euro confiscați abuziv și ilegali de la pensionari? S-au alocat sanatatii, protectiei mediului, educatiei?

Cresterea la 14% a punctului de pensie de la 1 septembrie va asigura pentru 2020 un total mediu pe pensionar de circa 700 de lei! Poate intelegem de ce se preconizeaza noi restrictii pentru seniori in saptamana alegerilor! Și ca sa fie clar, nu le-au “majorat”, ci le-au luat cât aveau dreptul!”, transmite Dănuț Pop, președinte PER.