Marea Neagra a facut inca o victima. Un barbat s-a inecat in Costinesti

Inecat in Costinesti google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O noua tragedie a avut loc duminica, la Costinesti. Un barbat in varsta de 60 de ani s-a inecat in Marea Neagra, in zona epavei din statiune. La fata locului a intervenit un echipaj SMURD Tuzla. Din pacate, medicii nu i-au mai putut salva viata. EXCLUSIV! Scandal AMOROS terminat cu PERCHEZITII si MASCATI! Casa unui afacerist a fost sparta de AMANTUL sotiei! Dintr-un SEIF au disparut doua MILIARDE! - UPDATE Vara aceasta au fost mai multe persoane inecate pe litoralul romanesc. De cele mai multe ori, motivul a fost nerespectarea instructiunilor salvamarilor. Programul "Litoralul pentru toti" incepe astazi. Vezi care sunt tarifele unde se pot caza turistii Daca ...