“Marea Neagra in strategia europeana in fața crizei: securitate, energie și comunicare”

Am organizat ieri împreună cu think-tank-ul spaniol INCIPE videoconferința “Marea Neagră în strategia europeană în fața crizei: securitate, energie și comunicare”, în care am avut bucuria să contez pe expertiza analistului Radu Magdin. A fost pentru prima oară când subiectul strategiei europene la Marea Neagră a fost supus atenției publicului interesat de relații internaționale din capitala spaniolă. Prezentarea de înaltă ținută și interacțiunea de calitate pe parcursul sesiunii de întrebări și răspunsuri au adus cuvinte de laudă din partea celor care au urmărit online evenimentul. S-a vorbit de necesitatea depășirii competiției între interesele individuale ale diverselor State Membre UE, mai ales dacă aparțin unor spații geografice diferite, de evoluția conceptului de apărare europeană și complementaritatea sa cu NATO, care trebuie să ia în considerare realitățile strategice de la Marea Neagră, dar și de deschiderea României față de investițiile străine, inclusiv în vederea exploatării hidrocarburilor din Marea Neagră, scrie Ambasada Romaniei in Spania, pe pagina de socializare.