Marea necunoscuta a aliantei Ponta- Negoita: Cine candideaza la Primaria Capitalei? De ce i-a refuzat Alexandru Rafila

Liderul Pro Romania Victor Ponta afirma ca a discutat cu profesorul Alexandru Rafila in vederea cooptarii acestuia in proiectul politic Pro Bucuresti 2020, iar Rafila l-ar fi refuzat motivand ca nu este momentul pentru organizarea de alegeri si ca administratia din Romania e "nepregatita" pentru un scrutin in siguranta din punct de vedere epidemiologic.