Marea surpriza a campaniei electorale: Ludovic Orban și-a schimbat radical strategia anti-PSD și a imbrațișat tactica folosita de Dragnea in 2016 / VIDEO

Liderul PNL Ludovic Orban a produs, joi, la evenimentul de lansare a programului de guvernare liberal, marea surpriză a campaniei electorale. În discursul adresat în fața liderilor formațiunii, premierul Orban și-a schimbat radical strategia politică. Liderul PNL a anunțat că nu se va mai referi la PSD, decizie la care puțini din partid se așteptau. Spre deosebire de discursurile anterioare când Orban afirma că adversarul PNL este „ciuma roșie” și liberalii au datoria să scape România de social-democrați, de această dată Orban a identificat „inamicii noștri” ca fiind „corupția” și „sărăcia”. „Vreau ca alegeri sa fie despre viitor, nu despre trecut”, a indicat Orban. „Vreau ca aceste alegeri sa fie despre dezvoltare, nu despre acuzatii intre actorii politici”, a mai indicat el. O strategie la indigo a folosit-o fostul lider PSD Liviu Dragnea in campaniile din 2016, cand spunea ca a luat decizia sa nu mai atace alte partide si s-a limitat in a prezenta programul de guvernare al PSD.

Extras din discursul lui Ludovic Orban:

„Pe 6 decembrie toti suntem pusi in fata unei alegeri decisive: mergem mai departe si punem in practica programul de dezvoltare a Romaniei, sau nu. Asta este dilema. Pe 6 decembrie lasam in urma ceea ce ne dezbina, stangaciile si nerealizarile noastre, lasam in urma practicile unele din ele neperformante si ne unim fortele pentru Romania. Nimeni nu trebuie sa lipseasca de la acest efort national. 6 decembrie este un apel national pentru o cauza nationala. Aici nu e vorba despre partizanate politice, este vorba despre viitorul Romaniei, este vorba despre ceeea ce se va intampla cu noi toti.

Dați-mi voie să fac ceva, in acest discurs, cu care putini se asteapta din partea mea. Nu ma voi referi la PSD in acest discurs. Nu vreau ca aceste alegeri sa fie ca toata celelalte din trecut, imi doresc ca aceste alegeri sa fie despre Romania, nu despre lupta intre partide. Vreau ca aceste alegeri sa fie despre dezvoltare, nu despre acuzatii intre actorii politici. Vreau ca alegeri sa fie despre viitor, nu despre trecut. Oamenii isi amintesc, oamenii pot sa judece singuri, oamenii stiu ce au de facut”, a declarat Ludovic Orban.