Marele castigator la Loto 6/ 49 si-a ridicat premiul: ”Cine face ca mine, ca mine sa pateasca!”

Barbatul din Galati care a castigat marele premiu la Loto 6/49 la tragerea de duminica, 12 mai, a intrat in pesesia castigului - 4,7 milioane de euro. "Cine face ca mine, ca mine sa pateasca!", este mesajul pe care cel mai proaspat milionar in euro l-a transmis tuturor jucatorilor Loteriei Romane Potrivit Biroului de comunicate al Loteriei Romane, Andrei Butnaru s-a prezentat la sediul central al Loteriei Romane marti si si-a ridicat premiul in valoare de 22.265.937,00 lei (aproximativ 4,7 milioane de euro). Pe langa premiul de categoria I, posesorul biletului norocos a obtinut si 18 castiguri de categoria a II-a, 45 castiguri de categoria a III-a si 20 castiguri de categoria a IV-a, valo ...