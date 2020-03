Marele secret al Ralucai Badulescu! Ce meserie a avut inainte sa intre in lumea modei

baduleasca hp

Pe asta nu o stia nimeni! Raluca Badulescu a avut o meserie la care putini se asteptau. Inainte sa devina cunoscuta, ea a studiat la Facultatea de Litere si s-a axat pe o cariera care nu avea nicio legatura cu moda. Vedeta a lucrat in invatamant, la un liceu faimos din Bucuresti. Jurata de la „Bravo ai stil” a marturisit ca, insa, si-a dat seama ca alta este chemarea ei.

„Eu am terminat Facultatea de Litere, specializarea romana-engleza, la Universitatea Bucuresti si am predat trei luni la un liceu faimos din Capitala! Imi amintesc ca ama vut o clasa a XII-a si una de a IX-a. A fost interesant, dar nu era meseria mea, nu era adevarata mea chemare, ci dorinta mea era sa activez in lumea fashion-ului. Moda este chemarea mea dintotdeauna. Dar, da, sunt profesoara de engleza si romana. Poate de aceea, as vrea sa stiti ca greselile pe care le fac uneori in timpul emisiunilor sunt intentionate, doresc sa subliniez chestia asta, sa nu se inteleaga altceva vreodata, Doamne Fereste. Exagerarile mele sunt doar glume! Repet, sunt cadru didactic, dar fashion-ul e viata mea”, a marturisit Raluca Badulescu, pentru wowbiz.ro.



Raluca Badulescu a luat cina cu Philipp Plein

La sfarsitul lunii septembrie, Flavio Briatore, fostul boss de la Formula 1 si actualmente patron al lantului Billionaire Couture si-a lansat showroom in Romania si a venit alaturi de Philipp Plein la Bucuresti. A fost valva mare printre vedete, care s-au „inghesuit” sa se pozeze cu fostul iubit al Madalinei Ghenea. Dupa eveniment, cateva VIP-uri din showbiz-ul romanesc au avut ocazia sa ia cina cu Plein. Printre ele s-a numarat si Raluca Badulescu: „Am fost foarte onorata. Aceasta invitatie personala m-a bucurat enorm, am luat parte cu mare placere la cina, alaturi de personalitati marcante din showbiz-ul international. A fost o cina intr-o atmosfera de lux unde am avut ocazia sa cunosc si sa ma bucur de conversatia prietenoasa si deschisa a regelui fashion-ului, care le imbraca pe Kim Kardashian, Floyd MayWhether, Adriana Lima, 50Cent, Nicky Minaj, Rihanna. A fost super atmosfera, super distractie. M-am bucurat de prezenta unor personalitati din lumea modei”.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.