Marele vis al Emmei Neagu, tanara gimnasta rapusa de cancer la 15 ani. Marturia mamei

Poveste dureroasa pentru o tanara gimnasta care a dansat pana in ultima clipa, cu gratie, chiar daca lupta cu o maladie care i-a rapit sansa de a-si vedea visul implinit. La doar 15 ani, Emma Neagu s-a stins din cauza bolii. Isi dorea sa ajunga o mare dansatoare si sa straluceasca pe scena. A impresionat o tara intreaga printr-un moment artistic exceptional la emisiunea "Romanii au talent". Emma se calificase in semifinale, insa nu a mai apucat sa uimeasca din nou publicul. O plang toti cei care au aplaudat-o aici in tara, dar si in Canada, unde locuia cu parintii. Emma: "De mult timp m-am intrebat de ce eu, de ce eu? Dar nu ajuta sa intrebi asa ceva si lupti in continuare ca nu ai ce ...