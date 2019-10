Margherita a fost la mall sa faca mici cumparaturi! Cand s-a intors acasa, parintii au facut repede poze si le-au dat la tv. Cu se s-a intors Margherita acasa

Astazi, Ionita si Viorica de la Clejani au avut parte de o surpriza de proportii. Margherita s-a intors acasa de la mall cu o sacosa plina de carti! Clejanii au ramas cu gura cascata, dar s-au declarat foarte incantati de alegerea facuta de fiica lor.

Ca orice domnisoara, Margherita se intorcea acasa cu pantofi, haine sau alte lucruri specifice. Totul pana astazi. Bruneta a realizat ca dezvoltarea personala conteaza la fel de mult precum aspectul fizic si a pus mana pe cateva carti si le-a adus acasa! Pregatita sa devina varianta ei cea mai buna, Margherita are parte de tot sprijinul din partea familiei.

Prezenti in platoul emisiunii „Rai Da Buni”, Ionita si Viorica de la Clejani le-a aratat tuturor fotografia cu fiica lor si cartile in brate. „De obicei se intorcea cu sacose pline cu imbracaminte. Acum s-a intors cu carti. O sacosa plina de carti. Nu am mai vazut asta de cand era la scoala, ca atunci trebuia sa ia cartile de la scoala. Mi-a zis ca vrea sa lucreze mai mult la ea, ca vrea sa devina si mai buna, si mai frumoasa, sa se dezvolte personal”, a spus Ionita de la Clejani.

