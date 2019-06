Margherita de la Clejani, aparitie de infarct la Maruta in emisiune! „Nici nu pot sa ma uit la tine! Sa nu-ti dai sacoul jos daca ti-e cald!”

Imaginile verii vin de la Margherita de la Clejani, dupa ce vedeta a venit in direct la tv, fara sutien si cu un sacou foarte larg.

Margherita de la Clejani, aparitie de infarct la Maruta in emisiune! Fiica lautarilor de la Clejani a avut o aparitie impresionanta in direct la Catalin Maruta in emisiune unde a ales sa vina cu un decolteu urias.

Fiica Clejanilor a slabit si si-a facut o multime de operatii estetice iar acum arata asa cum si-a dorit dintotdeauna si face tot posibilul sa se imbrace cat mai sexy si sa le arate tuturor cat de bine arata. Ultima ocazie de a arata public transformarea ei dupa ce a pierdut multe kilograme, dar a castigat niste silicoane si buze impresionante, a fost la Catalin Maruta in emisiune.

Margherita de la Clejani, aparitie de infarct la Maruta in emisiune

Pana si Maruta, care a vazut atatea la viata lui de moderator, a fost putin fastacit cand a intrat in direct in platoul lui cu pieptul inainte. „Marga” efectiv avea un decolteu pana aproape de buric.

„Mama, mama, mama! Ce aparitie, ce senzatie, arati trasnet pe cuvantul meu de onoare. Nici nu pot sa ma uit la tine, Margherita, poate se uita Ionita la televizor”, au fost cuvintele cu care Maruta a complimentat-o dupa ce a vazut cum a ales sa vina imbracata in emisiune.

„Mananca doar ierburi magice, plante magice. De o vreme mananc plante, fructe si iubire, multa iubire. Iubesc neconditionat dragul meu Maruta, doamne ajuta sa ma si marit iar cand va veni, va veni si asta (referitor la o sarcina). Nu sunt insarcinata dar mi-ar placea sa am un baietel si o fetita, dar sunt sigura ca toate se vor intampla in ordinea potrivita.” a declarat Margherita la intrarea in platou.

Apoi emisiunea a luat o turnura foarte „spirituala” care l-a mirat chiar si pe Maruta, dupa ce Margherita a inceput sa-i vorbeasca despre viata, dragoste, iubire si alte concepte abstracte. „Am inceput un proces de auto-cunoastere si sunt foarte multumita si recunoascatoare pentru aceasta imbratisare pe care am facut-o si sunt extrem de happy. Am ajuns la beatitudine cred. Am cerut atat de mult ca mintea, corpul si sufletul meu sa fie in aliniere si in acord si iata ca traiesc revelatia iubirii.” au fost replicile Margheritei care l-au lasat cu gura cascata pe Maruta.

„Te-ai pocait, te-ai inscris si tu la psihologie? Cred ca noi ne-am stricat la cap in studioul asta ca e alta lume in exteriorul platoului” a fost singura lui reactie.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.