Margot Robbie va interpreta rolul principal intr-o versiune 'Piratii din Caraibe' a Disney

Actriţa Margot Robbie va interpreta rolul principal într-o versiune „Piraţii din Caraibe/ Pirates of the Caribbean” a Disney care va fi scrisă de Christina Hodson, cunoscută pentru scenariul „Birds of Prey”.

Proiectul cinematografic, care nu are încă un titlu, se află în dezvoltare şi este diferit de reboot-ul „Piraţii din Caraibe”, dezvăluit în octombrie, pregătit de Ted Elliott şi creatorul serialului „Chernobyl” Craig Mazin, potrivit news.ro.

Jerry Bruckheimer, care a produs toate cele cinci lungmetraje din franciză, va fi implicat în ambele noi proiecte.

Filmele „Piraţii din Caraibe”, cu Johnny Depp în rol principal, au generat încasări de peste 1,5 miliarde de dolari în SUA şi de mai mult de 3 miliarde de dolari, la nivel internaţional, potrivit Variety.

Margot Robbie, care a fost anul acesta nominalizată la Oscar pentru rolul secundar din „Once Upon a Time... in Hollywood” al lui Quentin Tarantino, urmează să revină în rolul Harley Quinn în viitorul film „Suicide Squad” al lui James Gunn.