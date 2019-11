Maria Constantin s-a impacat cu tatal copilului? Cand nimeni nu mai credea, s-a produs minunea: "Pentru ca il iubim"

Maria Constantin si fostul ei sot nu au avut o relatie stralucita dupa divort. S-au casatorit in anul 2007, iar cantareata de muzica populara a crezut ca si-a intalnit marea iubire a vietii. Lucrurile nu au mers asa cum a sperat, iar cei doi au decis sa mearga pe drumuri separate, dar lucrurile nu au stat deloc bine intre ei.

Dupa mai multe discutii, Maria Constantin a avut dreptul sa petreaca mai mult timp cu fiul sau, care recent a implinit varsta de 10 ani. Micutul a avut parte de o petrecere de vis, la care au luat parte toti apropiatii, printre care s-a numarat si Maria Constantin. Acesta a fost un prilej prin care Maria Constantin si tatal copilului sau sa decisa sa revina la sentimente mai bune, de dragul fiului lor si le-a iesit de minune.

Dovada sunt fotografiile postate de fostul sot al Mariei Constantin pe o retea de socializare, la care a alaturat si un mesaj. "De dragul lui, pentru ca il iubim!!!", a scris fostul sot al Mariei Constantin. Fanii au inrosit butonul de like si chiar au sperat ca acesta sa fie primul pas spre mult-asteptata impacare a celor doi. Maria Constantin nu a avut nici o reactie referitoare la o eventuala impacare intre ea si tatal copilului sau, dar fanii asteapta cu sufletul la gura.

A fost batuta de tatal copilului

Pe de alta parte, pe cat de bine stau lucrurile intre ei acum, in urma cu ceva timp Maria Constantin a povestit un episod mai putin placut din casnicia ei, referitor la faptul ca a fost agresata de tatal copilului sau. "Fostul meu sot m-a batut. Si s-a intamplat de doua ori. Aceste lucruri sunt putine pe langa cele intamplate in timpul casniciei si dupa casnicia noastra. Eram acasa, inainte sa plecam la o petrecere. Fiul meu s-a pus pe plans si zicea ca nu vrea sa mearga cu noi, ca vrea sa ramana acasa. Fostul meu sot s-a enervat foarte tare si i-a tras o palma. Dar o palma foarte tare. Am ridicat tonul si i-am spus: ‘Daca o singura data mai faci asta, nu o sa ma mai vezi’. El s-a enervat foarte tare si mi-a dat un pumn in picior, in conditiile in care aveam copilul in brate. A doua oara, Codrut era mai mare. S-a intamplat in parcarea unui parc. Pentru simplul fapt ca am luat copilul ca sa ma joc cu el, m-a dat cu capul de masina", a povestit Maria Constantin in urma cu cativa ani.

