Maria Constantin s-a pozat pe bancile scolii. Cum se imbraca atunci cand merge in sala de curs de la Conservator

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cantareata de muzica populara Maria Constantin s-a lasat fotografiata pe bancile scolii, mai exact la Conservatorul din Bucuresti, acolo unde este studenta. Daca admiratorii sai o stiu foarte sobra imbracata in port traditional, cand merge la scoala Maria Constantin este cu totul diferita. La 32 de ani pare o tanara de 20 de ani, dupa cum se poate vedea si din fotografia pe care maria Constantin si-a facut-o la scoala. Interpreta a fost fotografiata in sala de curs de la Conservator, acolo unde este studenta. Imbracata in blugi, cu tricou si o camasa in carouri pe deasupra, cu adidasi si cu parul prins neglijent, Maria Constantin are o atutudine foarte relaxata. "Saptamana incepe cu … invatat ?", le ...