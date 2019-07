Maria Constantin transformata total, dupa ce a trecut pe la estetician

In ultimul an, Maria Constantin s-a schimbat total. Apare tot mai rar in lumina reflectoarelor si este discreta cu viata personala. Artista traieste de ceva timp o frumoasa poveste de dragoste, cu fotbalistul Dacian Varga.

Mai mult, aceasta a trecut si pe la medicul esteticial, iar rezultatele sunt spectaculoase, dovada stand in imaginile postate de ea pe contul de socializare.

Fosta sotie a lui Marcel Toader si-a marit buzele, si-a schimbat forma sprancenelor si unii dintre fanii ei sunt de parere ca si-a pus si fatete dentare. Oricum ar fi, se vede cu ochiul liber ca blonda arata diferit in ultimele luni.

Interpreta de muzica populara nu doar ca traieste o noua poveste de dragoste, dar a facut si un pas important in ceea ce priveste relatia cu noul partener. Artista si Dacian Varga locuiesc impreuna de ceva timp.

