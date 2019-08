Maria Ghiorghiu despre cazul de la Caracal: "Doua cadavre au fost ingropate sub locuinta"

dinca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Chiar daca Gheorghe Dinca a recunoscut ca le-a ucis pe cele doua fete si le-a si indicat oamenilor legii locurile in care, spune el, le-a ingropat ramasitele dupa ce le-a incendiat, acum, Maria Ghiorghiu face o noua marturisire uimitoare. Aceasta a scris pe blogul ei ca sub casa lui Gheorghe Dinca au fost ingropate doua cadavre, astfel ca vorbim de doua crime. De asemenea, Maria Ghiorghiu este de parere ca Alexandra si Luiza sunt in viata. Primul avocat a lui Dinca face dezvaluiri halucinante: "Sotia lui Dinca a stat o luna in casa groazei, imediat dupa rapirea Luizei" ''In aceasta dimineata, m-a trezit un glas care spune ceva ingrozitor. Glasul spunea asa: "Alegeti aici, sa cautati cele ...