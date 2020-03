Maria Grapini a EXPLODAT la adresa speculanților: Teste falsificate pentru coronavirus? Muriți cu banii in sicriu?

Europarlamentarul Maria Grapini a izbucnit la adresa celor care fac specula în perioada de criză. Aceasta somează PNL să își asume aplicarea de măsuri drastice la adresa celor care fac speculă.

"Oameni buni, Cum putem califica pe cei care, nici macar acum cand pentru fiecare dintre noi exista pericolulul imbolnavirii, unii ne-oameni vand produse falsificate, vand la suprapret???

Azi am aflat ca pe langa alimente falsificate, masti de 100 de ori mai scumpe se vand si teste falsificate pentru coronavirus!

Jeguri nu oameni! Muriti cu banii in sicriu? Luati cu voi ceva? Este postul Pastelui! OPRITI-VA!

Va trebuie jandarmi la constiinta?

Direct in puscarie meritati sa fiti dusi si apoi sa munciti la cele mai grele munci!

Este situatie de urgenta, cer autoritatilor masuri drastice pentru speculanti, falsificatori!

Asumati-va si nu va ganditi la voturi!", scrie Maria Grapini pe Facebook.